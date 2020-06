Tammeka sai saarlastelt kibeda kaotuse ning peatreener Koppel teenis kollase kaardi

Kohtumise järel tõdes Soccernet.ee otseülekandes Tammeka vasakkaitsja Kevin Aloe, et Tammeka jäi täna liiga nõrgaks. «See Kuressaare on hoopis teine, mis oli eelmine aasta,» ütles Kevin Aloe ning kinnitas, et enne järgmist mängu tuleb logisevad asjad paika saada. «Tõsi, lõpu poole saime käima, leidsime auke ja sellest tuli ka värav. Aga jäime hiljaks, see oleks pidanud tulema varem,» lisas ta.