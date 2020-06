Heidi Iivari asub Soome kultuuriveduriks Tartus

Kaua on domineerinud kirjutamine Soome lähiajaloost, kas või näiteks see meie superstaar Katja Kettu. See suund pole kuhugi kadunud. Kettult on ilmunud juba neli romaani eesti keeles ja ta käsitleb lähiajalugu mitte ainult soomlaste vaatevinklist, vaid ka sealsete rahvusvähemuste kaudu. Tema romaanide tegevus on seotud lisaks Soomele näiteks Venemaa soome-ugri aladega. Ka Soome sisserändajad, vähemusrahvad on osa tema romaanidest, see teema on aktuaalne. Eestis on see jäänud kõrvale või käsitlevad teemat pigem eesti-vene kirjanikud.