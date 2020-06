Värvirõõmsas Pallases on ka must ja valge tuba

«Pallas avas uksed ju 1999. aastal ja sai sisekujunduse eest sisearhitektide liidu aastapreemia, selle kallale minna oli paras väljakutse,» selgitas Loodmaa. «Tulemus on see, et maalingud koridorides, sviitides ja superior-tubades on uuendatud, korda tehtud. Standardtoad on saanud uue lähenemise. Vabameelset värvikäsitlust on suhteliselt palju. Võrreldes varasemaga on toonid ka agressiivsemad, jõulisemad.»