Ambitsioonika jalgrattatiimi eestvedaja Rene Mandri sõnul seisavad sõitjad suurte valikute ristteel

Jalgrattatiim Tartu 2024/Baltic­Chain­Cycling.com-i juht Rene Mandri tõdes, et amatööridel on lähitulevikus profitiimidesse väga raske pääseda. Palju tippsportlasi jääb tööta, meeskondadel kaovad ära sponsorid, muu hulgas on mõned juba teatanud, et lahkuvad.

FOTO: Sille Annuk