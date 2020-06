Marja tänav Supilinnas saab kõnnitee

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et kõnnitee sünnib heas koostöös Supilinna seltsiga. «Marja tänav, mille ääres on aktiivses kasutuses mänguväljak, ongi kergliiklejale väga oluline tänav,» sõnas Tamm. «Kõigi selliste rohkem kasutatavate tänavate äärde peab kõnnitee tekkima. See kindlasti on ka Marja tänava kõnnitee sünni alus.»

Abilinnapea lisas, et selliste kõnniteedeta tänavate puhul on selgelt piiritlemata, kuhu tohib autosid parkida ja kus on jalakäijate ala. Marja tänava uuendamisel on taotlus selgelt näidata, kus on jalutamise ja kus parkimise koht.