Ülikooli tänava suur remont valmib plaanitust ligi kaks kuud varem

Ülikooli tänava remont raekoja taga on peaaegu valmis. Veel on tarvis paigaldada rennid, kust sajuvesi ära jookseks.

Läinud kevadel Tartu vanalinnas alanud Ülikooli tänava põhjalik uuenduskuur on lõpusirgel: sõidutee on kaetud klompkividega, varasemaga võrreldes tublisti laiematel kõnniteedel saab kõpsutada graniitplaatidel ja parkimisala on tähistatud väikeste graniidist täringukividega.