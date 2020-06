Eile Küüni tänava rattaparklas külitanud renditõukeratas võttis ära kolme jalgratta parkimisruumi. Bolti ja linnavalitsuse esindajad rõhutavad, et pärast sõitu tuleb tõukeratas parkida nii, et see ei segaks teisi liiklejaid.

FOTO: Kristjan Teedema