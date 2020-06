Erkki Bahovski: naised, maasikad ootavad teid!

Ettevõtjad peaksid olema töötajaid palgates palgakujunduses vabad? Khmm? Vabandust, aga maasikakasvatajad siis? Kas nemad võiksid ka olla vabad oma palgakujunduses? Ei, tundub, et mitte – seesama Martin Helme on kritiseerinud maasikakasvatajaid odava tööjõu kasutamise pärast.

Talle on sekundeerinud samuti EKREsse kuuluv riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes on rääkinud maasikakasvatajate puhul lausa orjandusest. «... odavale orjatööle üles ehitatud ärimudeli aeg on läbi. On teie enda valik, kas panete uksed kinni või hakkate inimestele normaalset töötasu ja töötingimusi pakkuma,» kirjutas Põlluaas ühismeedia postituses mai lõpupoole.

Muud ei oska järeldada, kui et orjatööle üles ehitatud ärimudel võib küll kehtida naiste, aga mitte maasikaid korjama tulnud ukrainlaste puhul. Kõik oleks vist korras, kui maasikakasvatajad maksaksid eesti naistele miinimumtasu.

Eesti riik tahab vist kangesti sulguda. Või vähemalt mitte avaneda nii nagu varem. Ja korraldada senisest rohkem meie igapäevaelu.

Pandeemia on suurendanud riigi osatähtsust meie igapäevaelus, seesugune asjaolu võib olla paratamatu. Kuid kui selle varjus hakatakse silmapetteks kõnelema midagi vabast turumajandusest, piirates samal ajal ettevõtjate õigusi, on asi kurjast. Ranged soo­kvoodid tunduvad Eesti oludes liialdusena, ent soolise palgalõhe probleem on muidugi olemas. Hea oleks tunnistada probleemi olemasolu, siis saaks hakata ka seda lahendama.

Eesti korraldatud ÜRO julgeolekunõukogu raamides peetud konverentsil 8. mail, mälestamaks teise maailmasõja lõppemise 75. aastapäeva Euroopas, ütles ajaloolane Timothy Snyder, et maailm asub praegu pandeemia tõttu pöördepunktis. Kas hakatakse tegema tihedamat koostööd või riigid sulguvad ja saavad autokraatide mängukanniks.

Eesti riik tahab vist kangesti sulguda. Või vähemalt mitte avaneda nii nagu varem. Ja korraldada senisest rohkem meie igapäevaelu. Välja arvatud naised loomulikult – nendega võib käituda vabalt. Täiesti turumajanduslikult.

Oleks ennatlik ja ebaõige süüdistada ainult EKREt katsetes suurendada riigi osalust meie igapäevaelus. Eks sotsidki soovivad riigi tarka juhtimist. Olgu selleks riiklik teadmine, kas ja missuguseid saiakesi tuleks süüa koolipuhvetis või kas karusloomi ikka tohib kasvatada.