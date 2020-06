Heljo Pikhof: töötushüvitis ei tohi meest narrida

Asja kurb kaasnähtus on see, et kümnendik töötutest ei võta end küsitluse järgi töötukassas üldse arvelegi, kuna raha ei ole saada. See jätab nad ilma ka muudest vajalikest tööturuteenustest, näiteks täiend- või ümberõppest. Meie enneolematus ajas, kus majandus suisa sektorite kaupa kängub, on vaja hüppeliselt kasvatada kõiksugu koolituste mahtu ja paindlikkust.

Kindlustuskaitse peab laienema ka inimestele, kes on töölt lahkunud vormiliselt kas poolte kokkuleppel või enda soovil. (Hüvitise saajate ringist jäävad mõistagi välja need, kes on lahti lastud töökohustuste rikkumise tõttu või muudel seesugustel alustel.) Kui töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja algatusel, lükatakse hüvitise maksmine 30 töötusepäeva võrra edasi ehk raha hakkab tiksuma alles 31. päevast. Ooteaja piirang on kasutusel ka mitmes teises riigis ja peaks vähendama riski, et näiteks koondamise asemel hakkavadki tööandjad töösuhteid lõpetama vaid poolte kokkuleppel.

Näiteks 2018. aastal lõpetati töötaja omal soovil 70 200 ja poolte kokkuleppel 77 000 töösuhet – suuresti «vabatahtlikult sunniviisil».

Korduvalt on töötushüvitiste süsteemi muutmise vajadusele tähelepanu juhtinud ka näiteks OECD ja Euroopa Komisjoni uuringud, meie omagi riigikontroll. Eesti ei ole täitnud Euroopa sotsiaalharta nõudeid: on ju töötuskindlustushüvitise alammäär ja töötutoetus liiga napid, et hoida oma inimesi vaesusse sattumast.

Teine põhimõtteline samm on suurendada töötuskindlustushüvitise määrasid. Töötuse esimesel sajal päeval peaks see olema 70 protsenti eelnevast sissetulekust ning sealtmaalt ehk 101. päevast 50 protsenti. Töötuskindlustushüvitist saab sõltuvalt kindlustusstaažist 180–360 päeva. Praegu kehtiva korra kohaselt moodustab hüvitis esiotsa 50 ja edasi 40 protsenti varasemast sissetulekust.

Ammugi ei ole riik suutnud hüvitiste ja toetuste kehtestamisel kaasas käia sissetulekute üldise kasvuga.

Tuntavalt tuleb suurendada ka töötutoetust, mille saajale on hulk karme käske ja keeldusid ning mida makstakse kuni 270 päeva. Nagu ennist öeldud, jääb praegune 189-eurone toetus allapoole süvavaesuse piiri. Meie ettepanek on tõsta töötutoetus 60 protsendini alampalgast ehk 350 eurole kuus. Ka mõningad tööampsud ei tohiks olla takistuseks töötushüvitiste maksmisel.

Eraldi tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et mis tahes kõrgem aritmeetiline pilotaaž ei tohi langetada ei töötutoetuse ega (alampalgalt makstava) hüvitise suurust alla 350 euro piiri.

Juba 2008. aastal vastu võetud töölepingu seadusega laiendati töötuskindlustushüvitiste saajate ringi ka poolte kokkuleppel ja omal algatusel töölt lahkujatele, samuti tõsteti kindlustushüvitise määrasid. Tollal jäid need muudatused paraku ellu viimata – põhjenduseks majanduskriis. See viga tuleb nüüd parandada, pole ju kuigi tark uuesti sama reha otsa astuda.