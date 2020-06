Homme avatakse Tartus ülemaailmse jalgrattapäeva puhul näitus

Homme, 3. juunil on ülemaailmne jalgrattapäev, mille eesmärk on tähistada jalgratast kui unikaalset, vastupidavat ja mitmekülgset sõiduriista, millega inimesed on sõitnud juba kauem kui kaks sajandit. Sel puhul paigaldatakse Poe tänavale näitus, kus tutvustatakse Tartu uut jalgrattastrateegiat, rattateede planeeringu skeemi, ÜRO jalgrattapäeva, rahvusvahelist projekti HEAT ja palju muud.