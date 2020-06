Eriolukorrast alguse saanud Tartu lasteaedade ja koolide koostööprojekt oli edukas

«Projekt õnnestus igal juhul ja andis osalejatele toreda võimaluse katsetada uusi koostöövorme ning panna ennast proovile uutes väljakutsetes. Vajalikku tuge said distantsõppe ajal need pered, kes seda kõige rohkem vajasid,» ütles projekti koordinaator, hariduse tugiteenuste keskuse juhataja Annaly Võsaste. Võsaste sõnul tekitas projekt palju mõtteid sellise koostöö tulemuslikkuse ja vajalikkuse osas, kuid lisas, et edasistest plaanidest on veel vara rääkida.