Tartu ülikooli muuseumis algas värviküllane suvehooaeg

11. juunist on Tartu ülikooli kunstimuuseumis külastajatele avatud uus näitus «Kivilõikekunsti lummus» ja Tartu tähetorni aias näitus «Hommikutäht». Lastele toimuvad taas Hullu Teadlase eksperimendihommikud ja suvised linnalaagrid.

Tänavu möödub 250 aastat Tartu ülikooli kunstimuuseumi ja raamatukogu rajaja ning kõnekunsti, klassikalise filoloogia, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professori Johann Karl Simon Morgensterni sünnist. Sellele on pühendatud mõlemad uued näitused. «Kivilõikekunsti lummus» tutvustab vana ja unustatud kunstiliiki – kivilõikekunsti ehk glüptikat. Näitusel eksponeeritakse valikut ülikooli kunstimuuseumi gemmikollektsioonist, mille osaks on ka Johann Karl Simon Morgensterni annetatud 17 000 gemmi. Tartu tähetorni aia näitusel «Hommikutäht» tutvustatakse planeet Veenust ja tema uurimise lugu.

Alates juunist on muuseumis taas avatud Hullu Teadlase kabinet. Hull Teadlane ootab igal laupäeval lapsi eksperimendihommikule ja tema juures on võimalik pidada laste sünnipäevi või registreerida ennast linnalaagritesse.

Tartu ülikooli muuseumi kõigis kolmes majas on avatud juba kõik näitusesaalid. Muuseumis on võimalik külastada eelmisel aasta emakeelse ülikooli 100. aastapäevale pühendatud ajutisi ja püsinäitust. Põnevat uudistamist pakub nii muuseumis kui ka selle ümbruses olev toomkirikut puudutav ekspositsioon. Kunstimuuseumis saab näha muumiakambrit ja antiikkunsti väljapanekut. Muuseumi kaudu on võimalik minna vaatamaülikooli peahoone pööningul asuvat tudengikartserit. Tartu tähetornis saab nautida viimase astrofotograafia võistluse parimaid töid ja uudistada nii araabia taevagloobust kui ka ajaloolisi teleskoope, aga õppida tundma ka tähetorni ja Eesti astronoomia ajalugu.