Sihtasutust Tartu 2024 asub juulist juhtima kultuurikorraldaja Priit Mikk

Priit Miku sõnul on SA Tartu 2024 juhiks asumine suur au ja vastutus. «Pean oluliseks juba toimiva meeskonna hoidmist ja arendamist ning usalduslike ja avatud suhetega koostöö kujundamist kõigi seotud osapooltega,» ütles ta.

Sihtasutuse teabejuhi Kalle Paasi teatel on Priit Mikk juhtinud alates 2013. aastast üritusturundus- ja produktsiooniettevõtet Amazing Productions. Ta on olnud Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõttude peaprodutsent 2019 ja 2020 ning eelmisel aastal Tartus 60 000 pealtvaatajat kogunud Metallica kontserdi ala planeerimise ja elluviimise juht.

Ta on töötanud produtsendina rahvusooperis Estonia ja on ürituste produktsiooni õppejõud Tallinna ülikoolis. Ta on olnud paljude konverentside ja galade korraldaja, samuti Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 avaürituse tehniline produtsent.