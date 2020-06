Lenne Rähn-Kuusik ja Ingrid Sahk: barbaarsus puhkemetsa kallal peatses kultuuripealinnas

Ihaste elamukrundid metsa arvel FOTO: Tpm

Kuidas teisiti kui barbaarsusena kirjeldada arenguid Ihastes, mida volikogu jõustama asub. On äärmiselt muret tekitav, et kultuuripealinn Tartu kaalub Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a detailplaneeringu kehtestamist. Ligi 12 hektari suurusest metsaga kaetud alast Ihaste linnaosas, mis on kujunenud armastatud ajaviitmiskohaks paljudele tartlastele, saab peale volikogu heakskiitvat otsust uuselamurajoon, mille südames asub halvasti ligipääsetav pargistatud lapike. Kas saab selline otsus olla linna looduskeskkonda mitte kahjustav?

Männimetsa ja Hipodroomi tee vahele jääv metsatukk. FOTO: Kristjan Teedema

Niivõrd suure ala hoonestamine 2004. aastal algatatud detailplaneeringu alusel, mis on sisult ammu aegunud, oleks kultuurilinnas kohatu, barbaarne ja äärmiselt lühinägelik samm. Kuidas vaatavad meie tegudele järgnevad põlvkonnad, kellelt oleme võtnud nende pärandi?

Planeering on ajale jalgu jäänud. Elamumaa puudus võis olla mureks kümnend tagasi, kuid praegu on nii Ihastes kui ka Tartus laiemalt pigem mureks üldkasutatavate maade ja rohealade kasvav defitsiit. Seda on väljendanud senised arvamusküsitlused ning ka 2275 inimest oma allkirjaga petitsioonil Ihaste metsa kaitseks. Ihastes pole kogukonnahoonet, lasteaeda, kooli, perearstikeskust, raamatukogu. 28 üksikelamukrunti hõlmava planeeringuala kõrval, vahetus läheduses on üle 50 tühjalt haigutava üksikelamukrundi, mis on seal elanikke oodanud viisteist aastat.

Mõttelage keskkonna arvelt tarbimine võiks jääda minevikku. Eriliste loodusväärtuste jäädvustamine linna tulevastele põlvkondadele ning külalistele on ainumõeldav tänapäevane käitumisviis.

Me teame, et hiljutise eriolukorra ajal kõigi rohealade ja ka Ihaste metsa üldine kasutatavus suurenes mitu korda. Piltlikult öeldes ei mahtunud rahvas enam metsa äragi. Rohealade nappus on aga ka loodushariduslik probleem. Tartu lasteaiad on Ihaste metsas alati käinud loodust uudistamas ja õppekäikudel. Kus veel pääseks Tartu lapsed metsa erinäoliste elukooslustega turvaliselt ja mugavalt tutvuma, astudes lihtsalt bussi ja sõites kõigest paar peatust edasi?

Mets oma pidevalt ringi liikuva elanikkonnaga ei ole eraldiseisev nähtus, ta on üks rohevõrgustiku osa, mistõttu ei ole omanikel rohekoridoride sulgumise tõttu mingit võimalust metsa tarastada ega ole nad seda ka iialgi teha püüdnud. Samuti pole keelatud metsas viibida ja seda võimalust kasutavad sajad Tartu elanikud iga päev. Seetõttu ei ole võimalik mingil juhul väita, et alal puudub avalik kasutus, nagu seda on linnavalitsus püüdnud teha. Ka ala müratõkestav ning õhusaastet takistav mõju on kaudselt avalikkuse kasutuses.

Üks Tartu linna üldplaneeringu koostamise taasalgatamise põhjusi oli vajadus leevendada kliimamuutustega seonduvaid riske. Kuid rohealade suurel määral vähendamine kujutab endast kindlasti sellist riski nii Tartule kui ka konkreetsemalt Ihaste linnaosale. Kliimamuutustega arvestamiseks ja vihmavalingute, mitmepäevaste sadude, tormide ning ekstreemsete kuumaperioodidega toimetulekuks on linna rohealadel kandev roll. Ometi ei ole Tartu linnavalitsus kliimamuutustega seonduvate riskide leevendamisele Ihaste metsa elurajooni planeerides mõelnud.

Tartu välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava järgi on Hipodroomi 4 kinnistu mürataseme poolest tunnistatud «vaikseks alaks».