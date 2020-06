Eesti kutseliste mesinike ühingu juhatuse liige Mart Kullamaa väidab oma kogemusele tuginedes, et riik ei suuda alati oma kontrollorganitega anda täit garantiid, et inimestele pakutavate odavate toiduainete silt ja sisu on vastavuses. Et mõnikord võib ka mett ostes võltsitud kauba otsa sattuda, on tema sõnul kõige targem mõne mesinikuga otse usaldusväärne side luua.