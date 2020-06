Uus Põltsamaa lasteaed võib kerkida lauluväljaku asemele

Põltsamaa lauluväljak seisab juba aastaid kasutuna, sest lossihoov on palju rohkem hinnatud kontserdipaik.

Põltsamaal juba mitmendat aastat paksu verd tekitanud uue lasteaia ehitamise teema on jõudnud nii kaugele, et mais valmis projekt ning volikogu peaks järgmisel istungil otsustama, kas ehitada lasteaed praeguse lasteaia Tõruke asemele või rajada see hoopis kasutuna seisvale lauluväljakule.