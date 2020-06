Kvartali keskuses kukkus vanapaar eskalaatoril

Tartu tarbijate kooperatiivi kommunikatsioonispetsialist Kertu Punger kinnitas, et neile kuuluvas Kvartali keskuses juhtus tõepoolest intsident, kus Turu tänava poolse sissepääsu juures kukkus eskalaatoril kaks eakat külastajat. Turvakaamera salvestisest on Pungeri sõnul näha, kuidas vanem proua kaotas mõni hetk pärast eskalaatori peale astumist tasakaalu ning langes selili.

«Teda abistada üritades kukkus ka temaga koos olnud härra. Neile tõttasid kohe appi lähedal viibinud turvatöötajad ja teised külastajad. Nad seiskasid eskalaatori, kutsusid kiirabi ning abistasid vanapaari kiirabi saabumiseni,» selgitas Punger. Ta lisas, et Kvartali keskus soovib kannatanutele kiiret paranemist.

Turvakaamera salvestist keeldus kommunikatsioonispetsialist Tartu Postimehega jagamast. «Kuna soovime, et ükski meie külastajatest ei tunneks end ebamugavalt ning eakas paar saaks rahulikult paranemisele keskenduda, otsustasime pärast ärijuhiga arutamist, et me ei jaga seda kuvatõmmist,» sõnas Punger.