Trükivärskes ulmepõnevikus saab kiigata viikingiaegsesse Emajõelinna

Tartosse saabunud viiking Svenil tuleb päästa Norra kuningapoeg Olav ja Ugandi vanema tütar Piret ning lahendada ka mõni mõrv. Peagi paiskab saatus Sveni pikale reisile Bagdadi. Tema reisikaaslasteks on kaks lihaselist adrenaliinisõltlasest pisiärimeest, kelle käteramm ületab loomupärase taiplikkuse, mistõttu tuleb tihti tupest haarata mõõk.

Raamatu esimestel lehekülgedel on juttu sellest, mida teeb 30. mail aastal 973 Lindanise ehk Rafala kitsekaupmees Reas, kes oli laenanud Agelindes haabja ja jõudnud mööda Põltsamaa jõge Emajõe laia sängi.

«Reas oli lõpuks läbi suurte ohtude jõudnud koos poisikesega Tartosse. Ta sidus paadi jämeda paju külge ja heitis pilgu räpasevõitu baarile Kaluri juures. Selle kõrval pidi olema otsitav koht. Reas oli näljane ja astus Näriva Kopra kõrtsi uksest sisse. Siin pidigi ta ostjaga kohtuma,» on kirjas leheküljel 12. See osa loost on kroonikas dateeritud 1. juuni keskpäevaga aastal 973.