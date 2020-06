Täna avatakse Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva puhul kaarsillal näitus.

Tartu Kunstikooli õpilased Kristin Kaldam, Mette Mari Kaljas, Aulis Puri ja Vanessa Järv on oma erineva käekirjaga loonud joonistused ja kollaažid ning saanud tekstiloomel inspiratsiooni Kalevipoja eeposest ja põhiseadusest. «15 põhiseaduse peatükki seotud 15 kalevipoja värsiga. Põhiseadus on Eesti riigi alusdokument, Kalevipoeg on Eesti rahva alusdokument. Need on omavahel seotud,» selgitasid noored kunstnikud.