Tartu saab külmikuga toidujagamispunkti

Uus toidujagamispunkt erineb esimesest, kuna sel on ka külmik. Kogukonna külmiku organiseeris kõigile linlastele kasutamiseks Tartu Toidujagamine. Detsembris avatud Barlova toidujagamispunkt on Karlova linnaosas hästi omaks võetud. Tänu kapile on omanikku vahetanud rohkem kui tonn toitu, mis muidu oleks prügikastis lõpetanud.

Genialistide toidujagamispunkt asub Magasini tänaval, samanimelise klubi terrassi lähedal. Punktis asub tugev puidust kapp, mis peidab endas külmikut ja riiuleid. Nagu Barlova toidujagamispunkt, on seegi avatud 24/7. Külmik teeb võimalikuks jagada kiiresti riknevaid toiduaineid, valmistoitu ja isegi külmutatud tooteid. Tartu Toidujagamise eestvedaja Kerly Ilves loodab, et ehk on võimalik jõuda ka kesklinnas asuvate toitlustuskohtade südametesse, kes saaksid sedakaudu oma ülejääke jagada.

«Toitu prügikasti visates ei võta me toitu näljas olevate inimeste eest ära, vaid tekitame ka suurt kahju keskkonnale. Raisku läheb energiat, vett ning kulutusi, mis on tehtud tööjõule, transpordile ja pakkimisele. Ära visatud toit lõpetab oma elu prügimäel roiskudes, kus see tekitab metaani - väga mürgist kasvuhoonegaasi,» lisas Kerly Ilves.