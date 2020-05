Kudemisrändel latikas meelitab Emajõe kaldad kalastusturiste täis

Lätist pärit Vladimirs Našerieks kalastas reedel Emajõe ääres ning kurtis, et tema kodumaal latikat peaaegu pole ja et seal õnge leotaja võib koju kaasa võtta vaid viis kala. Eestis sellist piirangut pole.

Praegusel ajal on latikas kudemisrändel ning ujub Emajõest taas oma päriskoju Peipsisse. Osa latikatest aga ei jõua sinna kunagi, sest see kala on meelitanud Emajõe äärde kalamehi nii Tallinnast ja Kohtla-Järvelt kui ka Lätist ning palju latikaid tõmbavad õngemehed enne sihtkohta jõudmist välja.