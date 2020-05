Mari-Liis Pintson: üks õhupall koroonaaja tõelistele kangelastele

Sõprade igatsusest, laste jaoks eluliselt tähtsast suhtlemisest ja erinevatest keerulistest kodustest oludest, mis võisid õppimise teha võimatuks, ma siin ei räägigi.

Karisid, mille peale täiskasvanud ei tule, oli nende vaprate koolilaste teel palju. Olgu need siis emotsionaalsed, tehnoloogilised või seotud väheste oskustega. Nii võiski juhtuda, et töölt koju jõudnud väsinud lapsevanemal tuli puhkamise asemel hakata last hurjutama, miks koolitöö on tegemata, ja seejärel leida endas jaksu, et koos vajalikud ülesanded ära teha või hoopis alla anda ja tunda süümepiinu e-päevikusse kogunevate punaste märguannete pärast. Samal ajal mõistes, et ilmselt pole laps päeva jooksul kordagi nina õue pistnud (sest keegi pole teda sinna ajanud), vajalikest liikumispausidest rääkimata. Ja mitte mõistes lapse kurbust ja süütunnet selle pärast, et ta ei saanud hakkama.

Meil kõigil oli sel kummalisel perioodil raske, aga me elasime selle üle ja enda nina vee peal hoidnud lastel oli selles suur ja tähtis roll.

See, kui palju töid jäi tegemata ja kui väsitav oli kaugõpe, on lapsevanema vaatepunkt. Mõelgem hoopis teisiti. Lapsed on vaprad, õpetajad on osavad ja küll järgneva koolitee jooksul saavad need paari kuu jooksul täitmata jäänud teadmiste lüngad ka täidetud.

Kuid mitte ühegi rühmatöö, rollimängu ega loova ülesandega ei oleks tavaolukorras koolis käiv laps saanud seda kogemust, mille ta sai nüüd ootamatult jääkülma vette kukkudes. Enam polegi oluline, kui sügavale põhja ta vajus ja kui kaua võttis aega pinnale jõudmine – pinnale jõudsid nad kõik ja kahtlemata karastunult. Kindlasti on ka lapsi, kes vajavad tagantjärele turgutamist, selleks on koolidele nüüd võimalus antud.

Haridusajaloos võiks aasta 2020 juurde tõmmata aga lausa rasvase joone (valige ise, millist värvi): siit alates on meie lapsed palju kohanemisvõimelisemad ja haridussüsteemile on loodetavasti jõudnud pärale mõistmine, et tuleb olla loov, paindlik ja valmistada lapsi ette ootamatuteks olukordadeks, kiiresti ümber orienteerumiseks, kastist välja mõtlemiseks.

Ehk: nüüd tuleb päriselt asuda nende muutuste kallale, millest on haridusteadlased ammu rääkinud. Lapsevanemad aga, ma loodan, mõistavad nüüd, kui oluline on kasvatada lapsed juba enne kooliminekut võimalikult iseseisvaks, et nende maailm ei kukuks kokku, kui ootamatul hetkel pole ema-isa või õpetajat kõrval.

Ma panen vanematele südamele: neelake alla kevadistel tunnistustel need hinded, mida te oleksite tahtnud näha ilusamatena. Ostke hoopis tänase lastekaitsepäeva ja ka suvise elurütmi alguse puhul oma lapsele jäätis, õhupall või hoopis vahukooretort. Aga kindlasti öelge talle, et meil kõigil oli sel kummalisel perioodil raske, aga me elasime selle üle ja enda nina vee peal hoidnud lastel oli selles suur ja tähtis roll. Õhtul aga minge koos õue jalutama.