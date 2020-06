Elutööauhinna saanud pereterapeut Lemme Haldre: laps peab tundma, et on kellelegi väga kallis

Pereterapeut Lemme Haldre, kas see on märk ühiskonnast, kus tabuteemasid enam ei ole, või on niisugused lood meie uuema aja nähtus?

Laste väärkohtlemist on alati olnud. Tartu laste tugikeskuse töödki jälgides võin öelda, et 25 aasta jooksul ei ole meie juurde jõudnud väärkoheldud laste arv vähenenud ega suurenenud.

Me olime Tartus ja Lõuna-Eestis päris esimesed. Aga kuna nüüd on palju teisigi psühholooge ja nõustamiskohti, siis võiks arvata, et laste väärkohtlemisega seotud lugusid on ehk natuke rohkem tõesti. Kas põhjus on selles, et need teemad on enam avalikkuse ees, et koolides märgatakse asju rohkem, et lapsed ise ka julgevad rääkida – ei tea …

Üks valdkond, mis küll väga muret teeb, on laste omavaheline seksuaalne vägivald. See tähendab, et suuremad lapsed kasutavad nooremaid ära. See on just viimase kümne aastaga esile kerkinud teema.

Palun vabandust, pean nüüd küsima, mida te silmas peate?

See on seotud niisuguse seksuaalsusega, mis jõuab lasteni arvutikanalite ja filmide kaudu. Ja kui see ongi kõige esimene info seksuaalsusest, siis tekib palju väärastunud arusaamu.

Laste sotsialiseerumine on alati seotud täiskasvanute matkimisega, aga osa lapsi võib katsetada kriitikavabalt ka seda, mida nad pornolehekülgedelt on näinud. Nad proovivad nooremate laste peal järele, et mis tunne see on, kui ma teen sedasama, mida täiskasvanud seal filmis tegid, ning mis teisega juhtub.

Päris hirmus!

Ma ise teen ju väga palju laste seksuaalkäitumise ja -arenguga seotud ennetustööd. Koostöös lastekaitseliiduga oleme lasteaednikele ja õpetajaile välja andnud terve hulga materjale. Niisiis seda tööd on tehtud, aga see töö ei ole väga järjekindel olnud.

Kohtab palju ka sellist suhtumist, et ah ei, seda teemat ei ole vaja, et ärme magavat karu ärata!

Mida tark lapsevanem teeb?

Kui laps saab vastukaaluks sellele, mida ta sõpradega netist on vaadanud, oma vanematelt kõigepealt rahulikud seletused, et mis on õige ja mis on vale või mis on näitemäng. Et porno on mõnede inimeste näitemäng raha pärast, ja see ei ole päris elu.

Kui laps saab ka midagi juurde küsida, siis vanemate seletus aitab tal rahuneda. Ja see, mis ta koges arvutiekraanilt, võib jäädagi ühekordseks uudishimuks.

Kui laps ainult näeb ja vaatab, ja tunneb, et see teda erutab, aga tal ei ole kedagi, kellega rääkida, sest vanemad kas pahandavad või lausa karjuvad ta peale, siis võib edaspidi selle lapsega juhtuda midagi palju hullemat.

Te kasutate nõustamistöös liivakastimänge, joonistamist, savitööd. Kuidas see käib?