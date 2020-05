Eili Arula: andke aega amortiseeruda

Eelmise suve suursündmus Tartus, kui Metallica kontsert välja arvata, oli kindlalt rattaringluse avamine. Oh seda lusti, millega elektrirattad Tartu tänavad täitsid. Vahel oli seda lusti ülearugi, sest tehnikud ei jõudnud rattaid nii kiiresti parandada, kui need uljaste pedaalivajutajate all purunesid.