Tammeka naiskond võttis meistriliigas vastu kaotuse

Ta lisas, et mängijad võitlesid lõpuni ning teine poolaeg oli tunduvalt parem. «Palju aitasid mängupilti parandada koosseisu vahetused. Kaotusega me muidugi rahule ei jää, aga nüüd saab teha rohkem mängupraktikat ja vigadest õppida,» rääkis peatreener.

Enda soorituse kohta lisas ta, et peab ennast kindlasti veel treenima, et tiimi rasketes olukordades aidata.

«Mitte et midagi praegu halvasti oleks, aga see mäng näitas, et on veel palju arenemisruumi. Peaasi, et hooaja lõpuks midagi metallist ikka kaela saaks,» selgitas Mehevets.