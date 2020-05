Tartu tähistab põhiseaduse 100. aastapäeva näitusega kaarsillal

Näituse «Põhiseadusega põhiseadusest» keskmes on joonistused ja tekstid, mis said inspiratsiooni rahvuseepose Kalevipoeg värssidest ning põhiseaduse peatükkidest. Tartu kunstikooli õpilased Kristin Kaldam, Mette Mari Kaljas, Aulis Puri ja Vanessa Järv on oma erineva käekirjaga loonud joonistused ja kollaažid.

«15 põhiseaduse peatükki seotud 15 kalevipoja värsiga. Põhiseadus on Eesti riigi alusdokument, Kalevipoeg on Eesti rahva alusdokument. Need on omavahel seotud,» selgitasid noored kunstnikud.

Näitus sünnib koostöös Tartu linnavalitsusega. Tartu linnavalitsuse nõunik ja näituse linnapoolne kuraator Indrek Mustimets ütles, et Tartu on kandnud läbi aja põhiseaduse vaimu. «Tartu on vaieldamatult üks põhiseaduse ja põhiseadusliku riigi sünnilinnu ning meil on hea meel, et koostöös noorte tartlastest kunstnikega saame mõelda põhiseaduse tähendusele ja meie ühendusele selle tüvitekstile,» lausus Mustimets.

Tänavu täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseaduse üle aegade ulatuv mõju väärib laialdast ja esinduslikku meelespidamist, lisa ta.

Justiitsministeerium tähistab 2020. aastat põhiseaduse aastana, et tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu pööratakse inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.