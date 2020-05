Rannahooaeg Tartus algamas, rannalised juba platsis

Tartu haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma kinnitas, et kõik ettevalmistused suplushooajaks on läbi viidud. Inventari ettevalmistus, suplusala tähistamine, põhjapuhastus, liivapindade puhastus ja liiva juurdevedu on lõpetatud, paigas on ajutised tualetid lisaks Anne kanali otsas asuvale vesitualetile. Ja võrkpalliväljakud saavad võrgud.

Rannavalve on homsest Tartu kolmes supelrannas ehk Anne kanali ääres ja mõlemas Emajõe rannas augusti lõpuni. Rannavalvurite tööaeg on hommikul kümnest õhtul üheksani. Viiel suplusperioodil on linnal rannavalveks leping tehtud turvafirmaga G4S Eesti.

Kontrollitud on ka vee puhtust – laborianalüüsid on näidanud, et vesi on puhas.