Jaani kirikusse lisandus uusi korda tehtud keskaegseid katkuepideemia meenutuseks valminud terrakotaskulptuure

Üks kirikusse riiulile äsja vaatamiseks seatud pea on tehtud 14. sajandi kolmandal veerandil selliselt, et ta suu on poikvel ja paistab justkui hambaid.

Miks oli aga omal ajal tarvis Jaani kirikule kinnitada algselt umbes 2000 erinevaid inimesi kujutavat skulptuuri? Praeguse koroonaviiruse võidukäigu ajal on paslik meenutada Jaani kirikut aastakümneid uurinud Kaur Alttoa argumenteeritud oletust, et see on seotud maailma ja sealhulgas Liivimaad tabanud katkuepideemiaga.