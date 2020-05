Kaks ja pool kuud edasi lükatud kunstioksjon läks ajalukku

Tartu kunstnike liidu ja Reigo Kuivjõe galerii Art & Tonic korraldatud oksjonil läks esimesena müüki Imat Suumanni kaks väikest Tartu-teemalist maali, «Jurjev-Livonski» ja «Jaani kirik». Mõlemad omandas kunstikoguja Margus Punab peaaegu alghinnaga – vastavalt 260 ja 220 eurot (alghind mõlemal 200).

Esimest korda juba 13. märtsil toimuma pidanud enampakkumine käis ühtaegu Zoomi, e-posti ja telefoni vahendusel ning kunstimaja monumentaalgaleriis, kus oli üksteisest vajalikul kaugusel alguses tosin registreerunud huvilist (oksjoni lõpuks jäi neid mõnevõrra vähemaks). Zoomi vahendusel oli end kirja pannud 15 pakkujat ja teist sama palju telefonitsi-meilitsi.

Suured hüpped

Eriti suure hüppe tegid võrreldes alghinnaga Marita Liivaku õlimaal «Sense» (alghind 3 ja lõpphind 1240 eurot), Vahram Muradyani graafiline leht «Drinks No. 10» (99 ja 800), Von Bombi šabloonmaal «From Russia with Love» (250 ja 1400) ning Toomas Kuusingu graafiline leht «Ja sõna vägi muutis vee veiniks» (200 ja 800).

Kolmetunnise enampakkumise keskel saabus ostuhuviliste aktiivsusesse mõõn. Ostjad ei tundnud huvi ühtejärge viie töö vastu (üleüldse jäi müümata 16 teost). Ent siis ajas keegi monumentaalgalerii tagaseina juures ostu vormistama läinud kunstihuviline põrandale pokaali, mis purunes. Kilde asus kokku pühkima Tartu kunstnike liidu juhatuse esimees Markus Toompere, vahepeal jõudsid killud aga õnne tuua ja enampakkumine läks edasi taas tulemuslikult.

«Tartu kunstioksjon 2020» lõppes aplausi vääriva pakkumistejadaga, milles duett-duelli pidas üks saalis istunud kollektsionäär ja telefoni vahendusel osaleja. Nad soovisid endale saada ainsa selle oksjoni elavate hulgast lahkunud kunstniku Peeter Alliku maali «Püha perekond», mis maalitud 1988. aastal ja mille alghinnaks oli 750 eurot. Kui hind oli kerkinud 3100 eurole, sekkus pakkumisse veel üks kohapeal viibinud kunstihuviline. Lõpuks jäi peale telefonitsi osaleja ja lõpphinnaks kujunes 4350 eurot.

Peeter Alliku (1966–2019) õlimaal «Püha perekond» on valminud aastal 1988. FOTO: Raimu Hanson

Arvamusi ja kommentaare

Oksjonit monumentaalgaleriis jälginud kunstnik Vahram Muradyan rääkis, et talle meeldis enampakkumise õhustik, mida rikastasid päikseline ilm ja pidevalt avatud uksest ruumi tulvav värske õhk. Ta kiitis ka pakkumiste aktiivsust, eriti seda, mida andis edasi veeb.

Oksjoniga jäi rahule ka tõlkebüroo Dialoog juhataja Nadežda Katajeva-Valk, kes tahtis väga endale saada Gleb Netšvolodovi õlimaali «Inglismaa legend», mille alghind oli 400 eurot. Hind tõusis 520 eurole ja viimase pakkumise tegi just Katajeva-Valk. «Panin ennast juba enne viirusepuhangut kirja,» ütles ta. «Ma kartsin, et äkki on soovijaid nii palju, et ma ei saagi seda osta. Oli küll palju, aga minu pakkumine jäi lõpuks peale. Siin oli teisi teoseid ka, mida ma ostaksin, aga kokku oleks see läinud liiga palju maksma.»

Margus Punab nimetas «Tartu kunstioksjonit 2020» Tartu loomemajanduskeskuses korraldatava noore kunsti oksjoni järjeks. «Osa kunstnikke on sealt tuttavad, aga siin on ka Tallinna kunstnike teoseid, mis on ainult positiivne,» ütles ta.

Reigo Kuivjõgi rääkis, et loomemajanduskeskuses on eesmärk noori kunstnikke innustada, Tartu kunstnike liit soovib aga oma oksjoniga luua võimaluse osalemiseks ka teistsugustele kunstnikele. Äsja lõppenud enampakkumisel üllatas teda mõne töö madal hind. «Mis mind ei üllatanud, on Peeter Alliku maali üsna hea hind,» lisas ta. «Tema töid ei ole küll oksjonitel väga palju näha olnud, aga ta on kindlasti eesti maalikunsti korüfee.»

Üks oksjoni korraldajaid, Tartu kunstnike liidu kuraator-projektijuht Peeter Talvistu märkis õhtu lõpuks, et asja on tarvis korrata järgmisel aastal. «Seni oli see märgitud meil plaani pliiatsiga,» ütles ta. «Koroonapaus tekitas meile väga suured kahtlused, sest vähemalt alguses ei olnud kuigi palju registreerunuid. Et täna õnnestus kõik väga korralikult, siis ei ole küsimustki, et see järgmisel aastal ei toimuks.»

«Tartu kunstioksjon 2020» teostega saab tutvuda, kui vajutada hiirenoolekesega just täpselt siia.