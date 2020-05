Tartu linnavalitsus esitas volikogule lisaeelarve eelnõu

Linnapea Urmas Klaas ütles, et kuigi koroonakriisi negatiivne mõju eelarvele ulatub praeguste prognooside kohaselt üle 10 miljoni euro, on lisaeelarve maht tunduvalt väiksem. «Eelmine aasta lõppes linnale hästi ning osa saamata jäävatest tuludest ja viiruse tõkestamiseks tehtavatest kuludest on võimalik katta eelmise aasta ülelaekumistega,» rääkis Urmas Klaas.

Linnapea selgitas, et kuna lõplik koroonaviirusest tingitud mõju majandusele ja seeläbi ka Tartu linnale ei ole veel teada, kavatsetakse sügisel, mil selguvad majanduskeskkonna täpsemad arengud, eelarve võimalused uuesti üle vaadata.

Volikogule esitatud lisaeelarve järgi väheneb tulude laekumine 10,1 miljonit eurot. Maksutulude vähenemist on kavandatud 8,3 miljonit eurot, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemine. Kaupade ja teenuste müügi eelarvet on vähendatud 2,6 miljonit eurot ning varade müüki 2,1 miljonit eurot. Tulude vähenemise põhjuseks on eelkõige koroonakriisi negatiivne mõju majandusele.

Linnavalitsus on rakendanud kokkuhoiumeetmeid ja optimeerinud tegevuskulusid: kärbitud on toetusi ja majandamiskulusid nagu inventari ostmisi, lähetuste ja koolituste kulusid kokku 4,6 miljonit eurot. Investeeringud vähenevad 4 miljonit eurot ja seda väikesemahuliste objektide arvelt, mis lükatakse edasi. 2020. aasta oli kavandatud investeeringute rekordaastana, kavas oli investeerida ligi 40 miljonit eurot. Kõigi suuremate investeeringuobjektide lepingud on sõlmitud ja tööd tegemisel.