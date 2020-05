Eriolukorrast taastumine käib Aparaaditehases teosammul

Kääri juuksurisalongi omanik Ruslan Varavin avas eile Aparaaditehases kliendile ukse ning ütles, et praegusel keerulisel ajal tuleb olla paindlik ja teha soenguid siis, kui inimestel tarvis, isegi kui see on õhtul kell kümme.

FOTO: Sille Annuk