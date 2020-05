Esmaspäeval algas Nõo Lihavürsti karikasari meeste avaetapiga ning kolmapäeval said liival samal turniiril debüüdi teha naised. Kui meespaare tuli kokku 11, siis naiste hulgas sündis Nõo Lihavürsti karikasarja osalejarekord 15 paariga.

Rannakeskuse juht Kristjan Kais jälgis mänge tähelepanelikult. «On näha, et inimestel on selja taga pikk spordipaus ning mängima tullakse õhina ja rõõmuga,» rääkis Kristjan Kais. Maikuus mängisid võrkpallurid ilma publikuta, uuest nädalast on aga pealtvaatajad tribüünile lubatud.