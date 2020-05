Esimesed kortermajad ERMi B-sissekäigu vahetuses läheduses on valmis saanud. Sinna rajatakse kokku 267 uut kodu.

Kriisiajast hoolimata on Raadi vanal sõjaväelennuväljal, otse Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone külje all jõudsalt edenenud esimese uue kortermajade kvartali ehk Raadimõisa Kodu ehitus. Ühtlasi püsib lootus, et OÜ Reterra Estate rajatavale majaderühmale lisandub peagi teisigi arendusi.