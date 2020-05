Jaak Uibu: ametialane ebakompetentsus piiras epideemiatõrje tõhusust

Pidanuks tekkima tasakaal vana koosseisu ja uute erikoosseisude vahel uute paragrahvide alusel, aga tegelikult hääbus võimalus meie õiguspraktikas ametnikke üldse kuritegeliku lohakuse-hooletuse korral kriminaalvastutusele võtta.

Teeme väikese kõrvalepõike ühe juriidilise termini kujunemisest, millel on ometi tugev seos meie teemaga. Venemaa kriminaalkoodeksis on mõiste, mis vastab meie kunagisele paragrahv 290-le, nimelt halatnost, mida tõlgitakse eesti keelde sõnadega lohakus, hoolimatus, ükskõiksus, käegalöömine, minnalaskmine. Kust see juriidiline termin alguse sai? Ilmneb, et vene mõisnikud ja ametnikud kasutasid koduses riietuses halatte, mis ühtlasi sümboliseeris mugavat ja laiska eluviisi. Väikeametnikud lugesid halatti oma paraadriietuseks. Võimalik, et halatt kui Idamaades levinud riietusese toodi Venemaale tatari-mongoli ikke aastatel.

19. sajandi neljakümnendatel aastatel omadussõnale halatnõi lisandus kirjanike kaasabil negatiivne tähendusvarjund kui hooletu, lohaka ja hoolimatu suhtumises oma töösse ja teenistusse. Selle mõiste semantilises evolutsioonis on tähtis roll Nikolai Gogolil, kes andis sõnale iroonilise varjundi, mis seondub koduse rahu ja laiskusega.

Ei maksa arvata, et tugev epidemioloog kasvab isetekkeliselt nagu umbrohi põllul. Selleks et saada mastimändi, peab olema mets.

Lohakus on inimese halvem külg, mis teda kõikjal saadab. Lohakus üldjuhul avaldub tegevusetuses. Naiivne on loota, et selle sõna kõrvaldamine seaduskeelest lohakust vähendab. Lohakus on taunitav ja hukkamõistetav, aga ta taastab end ikka ja jälle nagu paeluss.

Luuletuses «Vaimsuse hoidmine elukohustusena» kirjutab Hando Runnel: «Mustus on isetekkeline, puhtust peame looma alatasa. Puhtuse loomist meis enestes, eriti meie hinges, nimetame vaimsuse hoidmiseks. Maailm on must, aga me kõik me oleme sündinud puhtusse.» Igatahes kergelt seda puhtust ei loo ega hoia, kui ametialase lohakus mõiste käibelt maha võtame.

Tuleme nüüd koroona­epideemia juurde. Häda hõikas tulles, aga seda ei kuulatud ega kuuldud. Sest nüüdseks oli Eestis hävitatud nakkushaiguste ennetuse ja tervisekaitse eest vastutav teenistus. Õigemini, keegi ei pannudki tähele tema vaikset likvideerimist, sest olemasolevad spetsialistid hajutati ametite vahel.

Ka väljaõppest ei piisa, vaid vaja on kogemust, mis kujuneb aastatepikkuses kutsetöös. Sellestki jääb veel väheseks, sest üksiku meediku-spetsialisti arvamuse võivad ametnikud suruda otsustusprotsessis tagaplaanile. Vaja on arstiteadusele kui kunstile anda riiklikus hierarhias vastav positsioon. Seda kõike on vaja kavandada täna, sest paraku uued epideemiad on reaalsus, mis meid ees võib oodata.

Võidakse vastu väita, et oli mis oli, aga me saame epideemiaga hakkama. Küsin vastu: hakkama saame, aga millise hinnaga? Kindlasti oleksid riigi majanduslikud kaotused väiksemad, kui epideemiale oleks õigel ajal vastu astutud ja sellele piir pandud.