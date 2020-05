Vahur Kollom: kas tõesti kaldu?

Kellelegi ei meeldi, kui nende vabadusi piiratakse ja pahameeletorm on kärme tulema. Mis aga eriolukorra ajal selgus? Kriisi ajal andis valusalt tunda eelmiste valitsuste tegemata töö. Kas kritiseerida valitsust selle eest, et nad ei avanud helikopteri ust ega hakanud sealt kõigile raha loopima? Riigi toetused peavad olema ikka väga sihtotstarbelised ja antav laen madala intressiga.

Eriolukord on läbi saanud ja tavapärane elu peaaegu taastunud. Viirus tekitas väga palju kahju. Tänase päeva peamised küsimused ei ole kindlasti meedia ega erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sõltumatuse kahtluse alla seadmine ja maasikaturul toimuv. Pigem siiski see, kuidas ära hoida viiruse teine laine ja parandada riigi suutlikkust tulevikus selliseid viiruspuhanguid ohjeldada.

Ning mõistagi, kuidas vähendada tööjõupuudust ning samas luua uusi töökohti. Paradoksaalselt on tööjõupuuduse tunnistamise kõrval paljud inimesed jäänud sissetulekuta või on nende sissetulekud märgatavalt vähenenud.

Lihtsalt ei olegi palgamaksjal seda raha, et tõsta paljud inimesed orjatööstaatusest kõrgemale. Kas uute tasuvamate töökohtade loomiseks langetatakse tööjõumakse? Millised on need majanduse käivitamise hoovad, kui võrrelda teiste riikidega? Ei tohi unustada, et Eesti majandus konkureerib maailmaturul teiste riikidega. Ka Euroopa Liidu suunal peab olema käredam, et taotleda vajaduse korral erisusi toetuste maksmiseks.