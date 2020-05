Juunis algab registreerimine Tartu noorte töömaleva rühmadesse

Tartu noorte töömaleva koordinaator Gertrud Saks tõdes, et eriolukorra mõjust ei ole jäänud puutumata ka noorte töömalev. «Tööandjaid on sel aastal mõnevõrra vähem ning seetõttu on kahjuks ka malevas töökohti vähem. Sellest hoolimata pakume noortele võimalust valida mitmete linnasiseste ja ööbimisega linnaväliste rühmade vahel,» selgitas Saks.