Kunstimuuseumi vanas majas algab korterite ehitus

Tartu vanalinnas Vallikraavi tänava majas, kus aastatel 1929–1939 elas luuletaja Gustav Suits ning veel mõni aasta tagasi tegutses kunstimuuseum, on nüüd peatselt algamas lammutus ja seejärel ehitus. Möödunud aastal ostis OÜ Hausers Grupp avalikul enampakkumisel olnud kunstimuuseumi maja ning nüüd on linnavalitsuselt kätte saadud ka ehitusluba, et kehvas seisus hoone korda teha. Juba aasta pärast peaksid Hausers Grupi ja osaühingu Valli Villa koostöös valmima 1876. aastal esialgu elumajaks ehitatud majas uued korterid.