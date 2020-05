Planeeringulahenduse elluviimise korral sündiv uus kvartal, selle aluseks on Salto AB võidutöö arhitektuurivõistlusel.

Tartu volikogul on öelda viimane sõna Ülejõel asuva ajaloolise pärmivabriku ala uuendamise asjus, sest linnavalitsuse hinnangul on juba aastast 2008. koostamisel olnud detailplaneering viimaks kehtestamiseks valmis, kuigi vaidlemist ja erimeelsusi on olnud palju.