Kirikufond kogus koroonakriisi kõrgajal annetustena ligi 35 000 eurot

«Teisti tulnud kevad on Eesti inimeste füüsilise tervise kõrval proovile pannud ka vaimse tervise,» ütles EELK peapiiskop, Kirikufondi nõukogu liige Urmas Viilma. «Rasketest aegadest hoolimata märkab ja mõtleb üha enam inimesi mitte ainult enese muredele, vaid leiab eneses tahet ja jõudu ka teisi toetada. Pean väga austusväärseks iga panust, millega inimesed on Kirikufondi toetanud. Tahame, et Eesti kirikud suudaksid pakkuda tuge kõigile abivajajatele üle Eesti ja kõigis sakraalhoonetes, millest ligi paarsada ei ole täna paraku ajakohases seisus. Töö on suur, kuid juba ligi 50 kirikut on taasiseseisvumise järgsel ajal korda tehtud.»

«Esimese hooga kogume raha neljale kultuuriväärtuslikule kirikuhoonele, Tartu Maarja, Narva Aleksandri, Paldiski Nikolai ja Tõstamaa Maarja kirikule,» rääkis Kirikufondi nõukogu esimees Indrek Laul. «Oleme saanud mitmeid suurannetusi, mis teeb rõõmu. Lähiajal on kavas uute tegevustega Kirikufondi tuntust tõsta, et inimesed teaksid meie fondi olemasolust ja võimalusest annetada. Eestis on kirikud ka väga olulised kultuuriloolised paigad ja kontserdikohad, mistõttu on meie missioon laiema kandepinnaga. Annetamiseks ei pea olema kiriku liige, piisab soovist toetada Eesti kristlikku kultuuri ja sakraalarhitektuuri säilimist.»

«EELK-l on ligi 160 000 liiget, kui igaüks meist teeks toetusfondile igakuise 10 eurose püsiannetuse, koguksime aastas 19,2 miljonit eurot, millega saaks korda teha kakskümmend kirikut ning 10-15 aastaga oleks sel juhul kõik tehtud,» märkis Kirikufondi juhataja Janek Mäggi. «Oleme tänulikud iga annetuse eest, mis võimaldab meil edasi liikuda. Vaja ei ole palju, aga vaja on, et kõik, kellel südames soov head teha, saaksid annetada. Kirikufondi veebilehel on selleks mugav võimalus. Annetades toetate Eesti kultuuri ja kristliku pärandit. Ega meil mõisate ja kirikute kõrval väga palju ajaloolisi hooneid polegi, aga neid on õnneks palju, säravaid ja olulisi, kuid kõik ei ole kahjuks korras. Teeme korda nii inimesed kui hooned.»