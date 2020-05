Naised rääkisid avameelselt ajateenistusest

«Militaarses vaates nulltaustaga ning gümnaasiumis paras preili olles olid minu huvid ja eesmärgid veidi teistsugusemad. Mind ei köitnud matkamine ja telkimine erinevates ilmaoludes ega õigupoolest osanudki end üldse näha militaarmaailmas. Arvan, et just seetõttu mulle ajateenistus meeldiski, et see andis võimaluse teha asju, millega ma tsiviilelus poleks muidu kokku puutunud,» rääkis eestikeelsel veebiseminaril oma ajateenistuse kogemusest mereväe personaliohvitser, nooremleitnant Daisi Želizko.

«Ajateenistusest võtsin ma kaasa hea vormi, sportliku elustiili ning oskuse juhtida inimesi ja protsesse. Kõige olulisemaks nendest pean ma aga keeleoskust – 11 kuu jooksul sain ma selgeks eesti keele ning see on aidanud mul tõusta kiiresti ka edasisel karjääriredelil,» rääkis vanemseersant Jekaterina Šavkun venekeelsel veebiseminaril.

Naisi huvitas muuhulgas, kuidas võivad naiste bioloogilised eripärad ajateenistuses ja kaitseväes hakkama saamist, kuidas on ajateenistuses lahendatud naiste ööbimis- ja pesemistingimused, kas ajateenistuses tehakse mööndusi ka taimetoitlastele ja kui tihti on võimalik suhelda pere ja sõpradega. Ajastule omaselt küsiti ka seda, kas ajateenistuses lubatakse oma sotsiaalmeedia konto või blogi tarbeks filmida ja pildistada.

«Arvan, et ajateenistuses ei ole ühegi naise jaoks raske, kui ta on eelnevalt enda jaoks selgeks mõelnud, miks ta selle otsuse tegi ning milline on pikem eesmärk selle otsuse taga. Kui sul on midagi, mille poole püüelda, siis see aitab väga hästi motiveerida ennast mistahes raskusi ületama,» julgustas Želizko.