Jüri Saar: Puhuge! Kõvemini!

Veenduda sain aga ka selles, et kui alkomeeter ühest autost juhi nina alt välja tõmmati ja teise sisse – «Veel lähemale! Puhuge tugevamini!» –, siis ei käinud sinna vahele küll mingit desinfitseerimist.

Isegi kui tõenäosus sellise toimingu käigus viirust levitada on väike, pole see ometi olematu. Aersoolina võib viirust kandvat ollust tuules lennata suvalises suunas ka alkomeetrilt või ametniku kätelt, mis sest, et kontrollitav puhub õhku endast eemale.