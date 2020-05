Linn lükkab majanduslanguse hirmus lasteaia kalli remondi edasi

Tartu linna selle aasta eelarves oli Helliku lasteaia projekteerimine, millega oleks tulnud algust teha juunis, et järgmisel aastal saaks ehitus lahti minna. Kuid arusaadavalt ei osanud linn eelarve koostamisel ette näha koroonaviirust ja sellega kaasnevat võimalikku majanduslangust, mis juba praegu on mõnevõrra tunda andnud ja mille tõttu on linnakassasse tulumaksuna laekunud oodatust vähem raha. Hellik on suur lasteaed, mille remont ei sobi hästi kokku ühegi käimasoleva abimeetmega, mistõttu tuli linnavarade osakonnal selle lasteaia remont teadmata ajaks edasi lükata.