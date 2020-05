Kultuuri lühiuudised

Klubi teatel on Märt-Matis Lille muusikale iseloomulik minimaalne stiil, mütoloogilised alltekstid, sonoristlik kõlakäsitlus, hingav vormikujundus ning arhailiste ja Ida kultuuride mõju. Sageli põimuvad tema muusikaga luuletekstid, paljud teosed on inspireeritud poeetilistest kujutlustest.

Väljapaneku keskmeks on Gertrud Kinnale lapsepõlvest meelde jäänud väljendid ja vanasõnad. «Läbi huumori ja kriitikaprisma toon tagasi loodud mälestused ning seon need füüsiliste objektidega,» lisas ta.

Valminud on ERMi sõprade seltsi aastaraamatu «Lee» 26. number (pildil). Avaartikli «Laps on laast vanemate küljest» on kirjutanud seltsi juhatuse esimees Tanel Linnus, kelle vanaisa Ferdinand Linnus oli Eesti esimene etnoloogiadoktor ja kunagise Eesti Rahva Muuseumi direktor (1929–1941). Rohkem kui 170 leheküljel on mitmeteistkümne artikli hulgas ka korralik fotovalik.