Justiitsminister Raivo Aeg: Tartu maakohtu otsus toob meelde Mary Krossi kriminaalasja

«Kohtud on sõltumatud ja peavadki olema sõltumatud. Aga Tartu maakohtu äsjane otsus mõista üks tartlanna süüdi valeütluste andmises ja karistada teda rahatrahviga tuletab tahes-tahtmata meelde Harju maakohtu otsuse lõpetada Mary Krossi valeütluste andmise kriminaalasi avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Kuidas see saab ikka nii olla, et kui üks tartlanna valetab politseile, et teda ründasid kaks meest, siis on selle kohtuasja menetlemiseks avalik huvi olemas. Aga kui riigikogu liikme abikaasa valetab politseile – ja mitte ainult politseile, vaid ka avalikkusele, et teda ründasid kaks EKRE toetajat, siis avalikku menetlushuvi pole,» kirjutas Aeg oma sotsiaalmeediapostituses

Aeg tõdes, et ta tunnustab Tartu maakohtu otsust, kuna valeütluste andmine on tõsine kuritegu. «Aga kuidas mõista selle otsuse taustal Harju maakohtu otsust lõpetada Mary Krossi samalaadne kriminaalasi avaliku menetlushuvi puudumise tõttu? Kas see on ikka õige, et meie kohtupraktika on nii erinev ja harali? Ma ootan nii kodaniku kui ka justiitsministrina kohtutelt selgeid ja arusaadavaid otsuseid ja ühetaolist kohtupraktikat, nii et kellelgi ei jääks vähimatki kahtlust, et meie kohtud on mitte ainult sõltumatud, vaid mõistavad ka õigust ühtmoodi,» märkis Aeg.

Tartu maakohus mõistis esmaspäeval valeütluste andmises süüdi tartlanna, kes oli pöördunud mullu 2. septembril politseisse väitega, et sattus eelmisel ööl Tartus Tähe tänaval kahe juhuslikult vastu tulnud mehe rünnaku ohvriks. Uurimine ja kohus tuvastasid, et mingit rünnakut ei toimunud.

Mullu 31. oktoobril lõpetas Harju maakohus Põhja ringkonnaprokuröri Ülle Jaanholdi taotlusel oma ründamise kohta politseile valetamises süüdistatava Mary Krossi kriminaalasja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu ning kuna tema süü ei ole suur. Mary Krossile pandi kohustuseks tasuda 3000 eurot kuue kuu jooksul riigi tuludesse.

Vanemprokurör Kristel Toming ütles BNS-ile, et prokuratuur leidis, et Mary Kross on kuriteo toime pannud ning andis valeütlusi ja tema kirjeldatud rünnakut pole kunagi aset leidnud. «Ka kohus nõustus sellega kui ta oportuniteeditaotluse rahuldas. Nõustudes oportuniteediga ning 3000 euro maksmisega riigituludesse nõustus Mary Kross ka ise talle esitatud süüdistusega,» ütles ta.

«Kriminaalmenetluse eesmärk ei ole kurjategija karistamine, peamiseks eesmärgiks on tagada, et kuriteo toime pannud isik käituks tulevikus õiguskuulekalt. Kuna Mary Krossi näol on tegu varem karistamata isikuga, kes kahetses toimunut, leidis prokuratuur, et on võimalik taotleda kohtult tema suhtes kriminaalmenetluse lõpetamine oportuniteedi põhimõttel. See tähendab, et ta on kuriteo toime pannud, kuid see tegu ei nõua tingimata teo toimepanija kriminaalkorras karistamist, vaid antud juhul piisab ka talle määratud rahalisest kohustusest,» selgitas Toming.