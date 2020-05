Tartu loodusmajas õitsenud taim ajas kohale turvafirma

Kuigi maja turvasüsteem läks järjest mitu korda häire alla, pealtnäha majas sees mingisugust liikumist ei toimunud. Peale pikka liikumisandurite andmete analüüsimist ja mõistatamist selgus, et öökuninganna õie puhkemine ja selle õielehtede liikumine oli majas häire vallandanud.

Loodusmaja haldusjuhi Andres Aedviiru sõnul ei ole sellist asja enne ette tulnud, et maja taimed ülemeelikuks muutudes korduvalt maja häiresse laseksid. Tavaliselt on ülemeelikus tujus pigem huvikooli lapsed ja loomatoas elavad loomad. «Loodame, et printsess käitub oma peagi saabuval tähtpäeval viisakamalt ja puudub vajadus kaktuse korralekutsumiseks patrulliga,» lausus haldusjuht muhelevalt.