Tartusse paigaldati esimene elektrirataste laadimist võimaldav tasuta parkla

Viimastel kuudel on inimeste huvi nii isikliku elektrijalgratta kui ka tõukeratta vastu hüppeliselt kasvanud. Nii on kasvanud ka vajadus turvaliste parkimisvõimaluste järele. Bikeepi nutikas parkla võimaldab turvaliselt lukustada ja laadida nii elektritõukerattaid kui ka elektrirattaid. Iga kord, kui inimene Bikeepist oma ratta välja võtab, on tal täis laetud akudega ratas.

Ühtekokku on Tartu linnas nüüd 6 nutikat parklat, mis on kasutajatele tasuta parkimiseks avatud. Uueturu parklas on 8 kohta ja Delta hoone ees 10 kohta.

«Elektriliste jalg- ja tõukerataste kasutus on Tartus kiirelt kasvamas. Linnavalitsusel on siiras heameel, et linnaelanikud valivad järjest enam oma igapäevastes liikumistes erinevaid keskkonnasäästlikke liikumisviise. Toetame omalt poolt igati elanike aktiivseid hoiakuid ja hea meel on, et suutsime olla Eesti esimeseks linnaks, kes laadimisvõimekusega nutika jalgrattaparkla oma elanike jaoks paigaldas,» avaldas Tartu Linnavalitsuse projektijuht Jaanus Tamm.

Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind nentis, et huvi nutikate jalgrattaparklate vastu on üle kogu Euroopa väga suur. «Näeme, et linnad ja transport on kiires muutumises. Inimesed võtavad kasutusele uusi liikumisvahendid ja seega peavad ka linnad muutuma. Tulevikulinnas läbivad inimesed lühikesi, alla 5 km pikkuseid distantse, täiesti uuel moel, mis on kindlasti erinev tänastest liikumisviisidest. Selleks, et muutustega kaasas käia, on vaja nutikaid lahendusi, et võimaldada micro mobility seadmete kasutamist,» avaldas Lind.