Noorte äriideede konkursi võitsid elukeskkonda parandavad teemad

Parimaks Starteri programmis tuli Tartu ülikooli rahvusvaheline meeskond Sorter, kes võitis pääsme üle-eestilisele finaalvõistlusele ja pälvis Tartu linnavalitsuse rahalise preemia. Suure tunnustuse pälvinud tiim töötab välja rakendust, mis aitab inimestel jäätmeid triipkoodi abil õigesti sortida. Idee sai alguse ühisest murest pakendite pärast, mille sortimisel tekib kahtlusi. Sorter on korduvalt kuulnud, et sellist rakendust oleks juba ammu vaja olnud. Rakenduse vastu tunnevad paljude teiste seas huvi ka prügifirmad, sest nende jäätmevoog muutub tänu sellele puhtamaks. Rakenduse väljatöötamisse on kaasatud juba kaks ettevõtet, kelle rahalise abiga liigutakse jõudsalt lahenduse poole

Sorteri eestvedaja Anneli Ohvril ütles, et tunnustus näitab, kui oluline on Tartule keskkond. «Puhtam planeet ja keskkonnahoid on meie suur eesmärk ja oma rakendusega soovime sellele kaasa aidata. Meil on hea meel, et meie ideed märgati ja tunnustati Tartu linna rahalise preemiaga.»

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhata ja žürii liige Alo Lilles märkis, et Sorteri idee on igati kiiduväärt. «Lahendus, mis aitab säästa meie kõigi elukeskkonda, haakub suurepäraselt Tartu põhimõttega olla keskkonnahoidlikum ja rohelisem linn. Samal ajal on Tartu ka nutikas ettevõtluslinn ja ettevõtted on oodatud samalaadseid mõtteid meiega jagama. Saame peagi Sorteri meeskonnaga kokku ja mõtleme edasi, kuidas nende idee edukalt ellu viia ja seda siinsamas Tartus katsetada,» ütles Lilles.

Kaleidoskoobil noppis peavõidu tahkeid šampoonikuubikud tootev meeskond S-Kub. EBSis õppivate tudengite sõnul aitab nende idee kokku hoida miljardeid liitreid vett ja miljoneid plastpudeleid. Nüüdseks on valminud juba esimesed tooted ja tegeletakse aktiivselt nende ettevalmistamisega müügiks. Tiimijuht Cathy Vivien Vahi lausus: «Kaleidoskoobil kandideerides soovisime oma idee proovile panna ja tagasisidet saada, seepärast oli võit meile suur üllatus. Veebi vahendusel oma idee esitlemine oli uus kogemus. Meid ühendab soov, mis on kirjas ka meie hüüdlauses: pakkida maailm plastist lahti.»

Parimaks tervishoiuvaldkonna ideeks tunnistati meeskonnna SoulCare arendatav platvorm, mis ühendab abivajajad vaimse tervise ekspertidega. «On äärmiselt suur au, et selle auhinna võitsime. Terve Starteri programm on olnud suurepärane võimalus, mille abil oma ideed edasi arendada, uusi kogemusi saada ja õppida,» rääkis tiimi liige Karl Oliver Tomson.