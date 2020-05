Eesti suurim farmaatsiatehas laiendas Tartu üliõpilaste laboripraktika võimalusi

Veterinaarravimite ja -toodete valmistamisele spetsialiseerunud Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS-i juhatuse liikme Veiko Saluste sõnul vahetab ettevõte just praegu oma tehases mitu seadet uue põlvkonna masinate vastu. ««Uuenduste käigus leidsime taas võimaluse oma pikaaegset partnerit olulises mahus toetada. Kui meie anname seadmed, siis Shimadzu toetab instituuti vajaliku tarkvaraga, mis seadmete kasutuseks vaja,» ütles Saluste.

Nii täieneb farmaatsia instituudi laboripark infrapuna-spektrofotomeetri ja vedelikkromatograafiga. Esimesega neist saab tuvastada aineid, st see on justkui tooraine «sõrmejälje» tuvastamise seade, ning teist kasutatakse segude lahutamisel ja nende kontsentratsiooni mõõtmisel. Lisaks toodi instituuti UV-spektrofotomeeter.

Laboritehnika kasutamise oskus on farmaatsia instituudis väljaõppe saanud erialaspetsialistile väärtus omaette. «Meie soov on, et seadmete kasutamise oskusteave oleks Eestis. Seepärast on oluline, et tudengid saaksid juba õppetöös kasutada seadmeid, millega nad võivad tööelus kokku puutuda. See annab tööturul kindlasti konkurentsieelise, sest siis jääb ära etapp, kus tööandja peab uut töötajat masina kasutamiseks koolitama,» rääkis Saluste.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise keemia dotsent Andres Meos tõdes, et mitmed masinad on instituudis juba olemas, aga näiteks infrapuna-spektrofotomeeter ei ole senini olnud üliõpilastele igapäevaseks kasutamiseks, vaid ainult teadustöö tegemiseks. «Praktikumis saavad tudengid nüüd peale teiste seadmete teha igapäevast tööd ka infrapuna-spektrofotomeetriga, nii et teadmisest kasvab välja praktiline oskus ja kogemus.»

Farmaatsia instituudi õppetöö on kavandatud nii, et proviisoriõppe lõpetaja oleks võimeline töötama kolmel suunal: apteegis proviisorina, farmaatsiatööstuses või teaduslaboris. «Soovime, et peale apteegitööle suunduvate proviisorite suureneks ka nende lõpetajate hulk, kellel oleks väljavaade töötada farmaatsiatööstuses. Praegu ei ole see Eestis veel nii levinud valik, kuid usun, et laboripraktika võimaluste suurendamine avardab ka üliõpilaste silmaringi farmaatsiatööstuse alal,» ütles Meos.