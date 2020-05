Maasikakasvatajate mure hakkab kajastuma eestimaise marja hinnas

See maasikapõld kuulub Janika ja Margus Lindsalu perefirmale Marimarta. Ka peremees ja perenaine ise on taimede istutamisega ametis. Teised istutajad töötavad põllul rendifirmade kaudu. Peremees Margus Lindsalu sõnas, et istutusperioodil saavad nad praegu palgal oleva kümmekonna töötajaga hakkama, kuid saagi korjamise ajaks neist ei piisa.