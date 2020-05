Kevadilm meelitas inimesed peenrasse

Annelinnas Lammi tee ääres on uus, möödunud aastal loodud aiamaade kogum, mille eestvedaja on MTÜ Tartu Maheaed. Et aed on uus, on askeldajad samuti uued. Esimest aastat tegutseb maheaias ka Huno Eller, kes laupäeval maad kaevas ning värskeid peenraid rajas.